Ora è ufficiale: Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato

Dopo le visite mediche di questa mattina, il talento argentino è ufficialmente un nuovo calciatore viola

Dopo le visite mediche sostenute questa mattina, documentate dalle nostre immagini in esclusiva, Franco Mastantuono ha ufficialmente firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina per la prossima stagione. Il club viola aveva già pubblicato una foto caratterizzata da un alone "misterioso" sul proprio account social e ora, finalmente, è arrivato anche il comunicato ufficiale: Mastantuono è un nuovo calciatore viola!



"Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”.



Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti.



Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste"