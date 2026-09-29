Ora è ufficiale: l’ex Fiorentina Gilardino torna ad allenare in Serie A, firmerà con il Parma
Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 16:37
Dopo l’esonero di Cuesta, nei giorni scorsi erano circolati diversi nomi per la panchina del Parma, tra cui quello dell’ex viola Stefano Pioli. Tra i candidati, però, Alberto Gilardino è stato fin da subito il favorito. Ora è ufficiale: sarà lui il nuovo allenatore dei gialloblù.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive.