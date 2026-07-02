Ora è ufficiale: la Fiorentina acquista dall'Union Brescia il difensore Dennis Beldenti per 1 milione + bonus
Acquisto in prospettiva per la Fiorentina che acquista il promettente Dennis Beldenti per la Primavera
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 21:03
Dopo l'arrivo di Egharevba, la Fiorentina continua a investire sui giovani talenti. Il club viola ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Dennis Beldenti, classe 2010, proveniente dall'Union Brescia. Ad annunciarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale:
"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti (classe 2010) dall'Union Brescia"