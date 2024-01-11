Ora è anche ufficiale, Pierozzi lascia la Fiorentina: è un nuovo giocatore della Salernitana. Prestito secco
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Pierozzi all’ U.S. Salernitana."Il giovane 2001 della Fiorentina passa alla Sa...
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Pierozzi all’ U.S. Salernitana."
Il giovane 2001 della Fiorentina passa alla Salernitana dove avrà modo di mostrare le sue qualità con un tecnico, Filippo Inzaghi, che lo conosce bene per averlo avuto alla Reggina nella scorsa stagione in serie B. Il contratto del giovane viola scade nel 2025
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