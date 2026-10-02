Oliveira: "Vanoli ha già dato la sua impronta. Quando i talenti ingraneranno, la Fiorentina farà paura"

Oliveira ha parlato a Italia 7 del nuovo corso della squadra e della prestazione di Fagioli con la Nazionale

L'ex attaccante della Fiorentina Oliveira è intervenuto durante Il Salotto Viola di Italia 7, commentando il momento della squadra di Paolo Vanoli e soffermandosi anche sulla crescita dei giocatori più talentuosi della rosa.

"Da quando è arrivato Vanoli si è iniziato a vedere qualcosa di diverso e già contro il Venezia si è percepita la sua impronta. I giocatori con maggiore qualità devono avere libertà di esprimersi e, quando riusciranno a trovare la giusta continuità, questa Fiorentina potrà diventare una squadra davvero difficile da affrontare. Mi auguro anche di vedere un calcio piacevole, con la squadra più vicina alla porta avversaria e con maggiore capacità di arrivare al gol".

Oliveira ha poi dedicato un pensiero a Nicolò Fagioli, protagonista con l'Italia: "Fagioli ha disputato una partita davvero ottima contro la Turchia. L'Italia ha giocato bene a calcio".