Oliveira: "La Fiorentina in estate non ha preso il sostituto di Kean, ti mancano i gol ora"

L'ex giocatore viola ha parlato dell'attacco gigliato

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola amore mio, Luis "Lulù" Oliveira — doppio ex di giornata, avendo militato nei primi anni Duemila anche nel Como, prossimo avversario della formazione di De Gea — si è espresso così sullo stato di forma dei gigliati: «È una Fiorentina dai due volti, anche se l'arrivo di Vanoli ha portato qualche segnale positivo. A mio parere l'errore originario sta nella pianificazione: si doveva puntare su un profilo di maggiore esperienza, capace di dare una spinta ulteriore all'ambiente. Grosso non era la scelta adatta».

Sulle responsabilità legate alla sessione di trasferimenti, l'ex attaccante ha aggiunto: «La dirigenza era consapevole della volontà di Kean di cambiare aria e avrebbe dovuto muoversi per tempo per ingaggiare un sostituto all'altezza. Se la punta di spessore fosse arrivata subito, la classifica oggi sarebbe diversa. Ocorreva un centravanti in grado di garantire dai 15 ai 18 gol: nonostante i cospicui investimenti, non ritengo siano stati acquistati i profili corretti».

Richiamato sulle dichiarazioni di Paratici — che aveva garantito l'arrivo di un bomber di pari valore o superiore in caso di addio di Kean — Oliveira ha commentato: «I fatti dicono altro. Va detto che non tutti i centravanti riescono ad imporsi da subito: anche per me, ai tempi del Cagliari, è servita un'intera stagione di rodaggio».

Infine, sulla carenza di carisma nell'organico: «È l'intero gruppo a difettare di carattere. Non mi convince l'idea di affidare la fascia da capitano al portiere, una figura troppo lontana dal cuore del gioco. Questa Fiorentina continua ad apparire troppo silenziosa sul terreno di gioco: in qualsiasi grande club servono almeno due o tre punti di riferimento capaci di scuotere i compagni nei momenti più complessi».