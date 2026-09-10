Oliveira difende Kean: “È un grande giocatore, non si può criticare per aver lasciato la Fiorentina”

Oliveira elogia l'ex attaccante della Fiorentina

In occasione dell’esordio del Como in Champions League contro il Lipsia, Luis Oliveira ha parlato di Moise Kean in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sulla scelta dell’attaccante di lasciare la Fiorentina.

"Moise è un grande giocatore. È un ragazzo che non si può criticare per aver lasciato la Fiorentina. A Como può dare una mano enorme alla squadra non solo con i gol, ma anche attaccando lo spazio, rientrando e lottando insieme ai compagni, proprio come gli ho visto fare in questo avvio con la maglia viola e in Nazionale”.