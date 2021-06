L’attaccante Stefano Okaka è intervenuto su Tele Sport e ha parlato dell’attaccante russo Kokorin della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Il suo talento è noto, ma se perdi 5-6 mesi per qualsiasi motivo, possono venire meno le tue abilità. Ci viole pazienza e duro lavoro per poter tornare al livello di prima, non basta solamente il talento. Chi come partner tra Miranchuk, Kokorin e Shomurodov? Domanda molto difficile, però direi proprio Kokorin perché lo conosco meglio degli altri”.