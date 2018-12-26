Oggi prima di Fiorentina-Parma verrà distribuito allo stadio “I’Tifoso Viola”
Come di consueto nelle partite casalinghe, nei pressi della tribuna centrale verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola” in 8.000 copie. Con le foto più belle del 2018 gigliato ed il pre partita...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 12:53
Come di consueto nelle partite casalinghe, nei pressi della tribuna centrale verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola” in 8.000 copie. Con le foto più belle del 2018 gigliato ed il pre partita di Fiorentina-Parma. Al suo interno presente Labaroviola con Gabriele Caldieron.