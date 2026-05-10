Oggi con la salvezza potrebbero arrivare anche i riscatti di Fabbian e Brescianini per 25 milioni

La Fiorentina oggi potrebbe raggiungere la salvezza matematica, in quel caso arriveranno i riscatti obbligatori di Fab

Paolo Vanoli questo pomeriggio può portare a termine la sua missione. Chiamato quando la Fiorentina era ultima in classifica con soli sei punti conquistati, il tecnico di Varese con un risultato positivo questo pomeriggio al Franchi contro il Genoa taglierà il traguardo della permanenza in Serie A a prescindere dal risultato di Cremonese-Pisa. Traguardo minimo per le potenzialità di questa rosa, ma tutt'altro che scontato per l'eredità raccolta. Un risultato che renderà senza dubbio sufficiente la sua avventura viola, ma che molto difficilmente gli varrà la conferma.

La risalita della Fiorentina è passata anche da un calciomercato di gennaio che ha dato al tecnico gigliato più alternative per la seconda parte di stagione, anche se poi a conti fatti non ha migliorato più di tanto una squadra che in estate verrà nuovamente rivoluzionata. Solomon e Harrison, arrivati in prestito da Tottenham e Leeds, a luglio torneranno in Inghilterra, mentre Daniele Rugani rientrerà alla Juventus. A gennaio sono poi arrivati Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, centrocampisti che però proprio con la salvezza diventeranno a tutti gli effetti calciatori di proprietà della Fiorentina.

Già, perché in questi due casi Fabio Paratici nell'ultima finestra di calciomercato ha legato il loro riscatto alla salvezza. Per Brescianini l'obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A della squadra gigliata è fissato a dieci milioni di euro col centrocampista ex Frosinone che avrà a quel punto un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Costerà invece tredici milioni di euro il cartellino di Giovanni Fabbian: anche per la mezzala classe 2003 con la salvezza scatteranno altri quattro anni di contratto. Lo scrive TMW