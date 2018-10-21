Oggi allo stadio leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” presente anche Labaroviola al suo interno
Oggi allo stadio come di consueto verrà distribuito gratuitamente I’Tifoso viola, all’interno gli approfondimenti sulla partita contro il Cagliari, uno speciale sulla vittoria della Fiorentina Women’s...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 15:01
Oggi allo stadio come di consueto verrà distribuito gratuitamente I’Tifoso viola, all’interno gli approfondimenti sulla partita contro il Cagliari, uno speciale sulla vittoria della Fiorentina Women’s e molto altro! Presente anche Labaroviola con delle foto e gli articoli del nostro Gabriele Caldieron. Questa un’anteprima: