Offerto un triennale ad un difensore 18enne brasiliano, è svincolato. Il profilo...

Come riportato dalla versione brasiliana di Yahoo Sports, Corvino avrebbe offerto un pre contratto a Marcelo Deverlan, difensore di 18 anni del Corinthians. Il giocatore si svincolerà il primo giugno....

Come riportato dalla versione brasiliana di Yahoo Sports, Corvino avrebbe offerto un pre contratto a Marcelo Deverlan, difensore di 18 anni del Corinthians. Il giocatore si svincolerà il primo giugno. Diogo Silva, il padre, ha dichiarato di non aver detto ancora accettato la Fiorentina che avrebbe proposto un triennale. Il calciatore ha passaporto portoghese.