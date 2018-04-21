Offerte per Veretout. Sul Marsiglia dice: "Non ci penso", il Lione offre 20 milioni. La Fiorentina...

Le gesta di Veretout hanno fatto il giro d'Europa scrive il Corriere dello Sport – Stadio. La squadra che per prima ha chiesto informazioni su di lui è stato l’Olimpyque Marsiglia, ma quando SFR sport...

Le gesta di Veretout hanno fatto il giro d'Europa scrive il Corriere dello Sport – Stadio. La squadra che per prima ha chiesto informazioni su di lui è stato l’Olimpyque Marsiglia, ma quando SFR sports Francia gli ha chiesto cosa ne pensasse lui ha risposto: «Vedremo, ad ora non ci sto proprio pensando. Alla Fiorentina mi sto divertendo, abbiamo un obiettivo da raggiungere e cinque partite per farlo da qui a fine stagione. Quindi vedremo cosa succederà». Anche il Lione si è interessato al giocatore tanto che il presidente del club, Aulas, avrebbe inserito Veretout in cima alla lista dei preferiti per il suo centrocampo e vorrebbe convincere la Fiorentina con una proposta da 20 milioni di euro, mentre i viola nello scorso mercato estivo ne avevano spesi poco più di sette. Intanto i dirigenti gigliati vorrebbero cercare di blindarlo rinnovandogli il contratto, già lungo perché in scadenza nel 2021.