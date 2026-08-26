Offerta del Como per Kean? Corriere dello Sport: "Forse la Fiorentina risponderà entro stasera"

Ogni scenario resta aperto, la permanenza a Firenze non è da escludere

Il rilancio del Como per arrivare a quaranta milioni (35 di parte fissa più 5 di bonus) c’è stato, nel pre-partita di Roma-Fiorentina, e da lì la malcelata irritazione di Paratici espressa nelle dichiarazioni sull’argomento, ma delle condizioni che appartengono a un’operazione così onerosa dal punto di vista economico e complessa sotto il profilo tecnico qual è la cessione di Moise Kean, ce n’è una che la Fiorentina ha messo in cima per chiuderla: il centravanti della Nazionale andrà via quando il club viola avrà individuato, blindato e portato a Firenze un sostituto di assoluto livello che mantenga alto il livello di competitività della squadra di Grosso. E da ieri al Viola Park ci si sono buttati a capofitto sulla ricerca, ovviamente già iniziata e con qualche punto di riferimento (Beto dell'Everton ed ex Udinese uno di essi): su questa e sulla trattativa con il Como che non si è mai fermata e che a breve avrà un aggiornamento decisivo. Forse nelle 48 ore dal rilancio, come chiesto dal club lariano (quindi, entro stasera), ma solo perché la Fiorentina avrà raggiunto lo scopo che si è prefissata, sicuramente no se non c'è riuscita, e comunque non sarà mai questione di “ultimatum” o cose del genere che sempre al Viola Park nemmeno prendono in considerazione.

Insomma, scenario aperto e bello ampio, in cui nulla si può escludere: nemmeno la permanenza di Kean a Firenze. Quella sopra è la condizione principale, però poi rimangono valide tutte le altre che fanno da contorno vincolante a un’operazione di per sé articolata e difficile, e che può diventare una montagna da scalare a sei giorni dalla fine del mercato e con tanti incroci da trovare. Quindi, non va scartato a priori che l’attaccante classe 2000 possa rimanere alla Fiorentina e nemmeno che il Como decida di dirottare le proprie attenzioni su un obiettivo differente, se alla fine i 35 milioni più 5 di bonus non dovessero ancora bastare alla società di Commisso perché convinta e determinata a mantenere il limite dei 40 milioni "subito" e magari 5 di bonus. O se “l’altro” club interessato (c'è) all'attaccante non affonda il colpo sull’eventuale ritiro del Como e, soprattutto, se a Firenze non trovano l’elemento giusto per il dopo Kean, Kean rimane dov’è. Già che ci siamo e al netto di dinamiche extra campo, Roma-Fiorentina ha aumentato le perplessità in chi già le aveva: ma davvero la squadra di Grosso può rinunciare a Moise Kean? Lo riporta il Corriere dello Sport.