Odriozola ricorda il suo passato: ”Ho avuto la possibilità di affrontare l’Inter con la Fiorentina , il livello della serie A si è alzato”

Interpellato durante la conferenza stampa di vigilia del match di Cgampions League della sua Real Sociedad contro l’Inter, l’ex terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato della sua passata esperienza in Toscana:

”L’Inter ha un sistema di gioco molto impostato. Io ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A e l’abbiamo studiata molto bene. So bene come giocano, ho tanta stima per loro. Penso siano una delle squadre più forti in Italia. In Serie A il livello si è alzato tantissimo. Loro lo scorso anno sono arrivati in finale di Champions, ma noi abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Spirito della squadra? Se dicessi che non andiamo a San Siro per vincere il mister mi tirerebbe uno schiaffo. Quella di domani sarà una partita molto speciale. Il pass per gli ottavi lo abbiamo già strappato, non siamo venuti qua per fare le foto al campo. Sogniamo in grande e vogliamo che lo facciano anche i tifosi.”

