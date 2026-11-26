L'analisi Occhio alla rivoluzione, Vanoli potrebbe tornare a fare difesa a tre! Rimarrebbe il problema del centrocampo

Una soluzione che consentirebbe tra l’altro di sfruttare meglio le caratteristiche di alcuni elementi della rosa, a cominciare da quei terzini che per indole tendono a spingere molto

L’altra ipotesi sulla quale Vanoli sta ragionando da tempo è il passaggio alla difesa a tre. Lo ha ammesso pubblicamente lo stesso tecnico nel dopopartita di Monza, spiegando però come fin qui siano mancati i presupposti per lavorare in questa direzione.

Gli infortuni di Pongracic e Ranieri prima, quello di Viery adesso, hanno ridotto all’osso le possibilità di scelta al centro della difesa. Difficile dunque che l’esperimento possa essere tentato già domenica a Udine, più facile che se ne riparli nelle prossime settimane, quando Vanoli avrà recuperato qualche effettivo. Il sistema di gioco sul quale potrebbe orientarsi il tecnico è il 3-4-3, senza dunque rinunciare ai due esterni offensivi ai lati di Pellegrino.

Una soluzione che consentirebbe tra l’altro di sfruttare meglio le caratteristiche di alcuni elementi della rosa, a cominciare da quei terzini che per indole tendono a spingere molto e che con un centrale in più alle spalle avrebbero maggior libertà di farlo. Resta semmai da capire come assortire la coppia di centrocampisti, perché anche con questo sistema di gioco si riproporrebbe il problema di garantire un adeguato filtro davanti alla difesa.

Di certo si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, anche in funzione del mercato di gennaio.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione