Nzola torna al Franchi. La Nazione: "Un altro anno di contratto, riscatto fissato a 3,5 milioni"
Nzola si gioca il futuro al Sassuolo proprio nella sfida contro la Fiorentina
Sta trovando maggiore continuità e spazio con il Sassuolo Nzola, attaccante ancora di proprietà della Fiorentina ma ormai fuori dai piani del club viola. Come riportato da La Nazione, il centravanti si giocherà una maglia da titolare con Pinamonti nella sfida in programma al Franchi, partita che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il suo futuro. In gioco, infatti, c’è la possibilità di riscatto da parte dei neroverdi, fissata intorno ai 3,5 milioni di euro.
Qualora l’operazione andasse in porto, la Fiorentina non dovrebbe più preoccuparsi di trovargli una nuova sistemazione, dopo le esperienze in prestito tra Lens e Pisa.
Il destino di Nzola, dunque, potrebbe intrecciarsi proprio con la sfida contro il suo passato, in una gara che vale molto più dei semplici tre punti.