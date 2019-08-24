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Nuovo vantaggio del Napoli. Callejon calcia e la mette all'angolino al 56'

Nuovo vantaggio del Napoli, nonostante un'ottima Fiorentina.Palla persa in uscita dai viola, con Mertens che recupera e offre a Callejon. Lo spagnolo calcio di potenza all'angolino dove Dragowski non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 22:50
Nuovo vantaggio del Napoli. Callejon calcia e la mette all'angolino al 56' - Ancellotti, Napoli
Ancellotti, Napoli
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Nuovo vantaggio del Napoli, nonostante un'ottima Fiorentina.

Palla persa in uscita dai viola, con Mertens che recupera e offre a Callejon. Lo spagnolo calcio di potenza all'angolino dove Dragowski non può arrivare e porta sul 3-2 i suoi.

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