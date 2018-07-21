Nuovo tentativo per De Paul, proposto scambio con Saponara. L'Udinese rifiuta...

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha perso le speranze per Rodrigo De Paul. Il calciatore ha ormai rotto con l'Udinese, ma Fiorentina e bianconeri non trovano l'accordo per il tra...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2018 13:58

Condividi