Nuovo tentativo per De Paul, proposto scambio con Saponara. L'Udinese rifiuta...
Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha perso le speranze per Rodrigo De Paul. Il calciatore ha ormai rotto con l'Udinese, ma Fiorentina e bianconeri non trovano l'accordo per il tra...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 13:58
Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha perso le speranze per Rodrigo De Paul. Il calciatore ha ormai rotto con l'Udinese, ma Fiorentina e bianconeri non trovano l'accordo per il trasferimento. Corvino, infatti, ha proposto uno scambio con Riccardo Saponara, che però non è gradito dal club friulano.