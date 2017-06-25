Nuove maglie: presentazione il 5 luglio al Palagio di Parte Guelfa, e la scelta non è casuale...

I richiami al Calcio Storico Fiorentino ed ai quattro quartieri saranno riproposti anche nelle nuove divise. L'appuntamento è alle ore 10.30 del 5 luglio

La nuova stagione è ormai alle porte ed il primo appuntamento significativo è fissato per il prossimo 5 luglio, giorno in cui si svolgerà la presentazione ufficiale delle nuove maglie che la Fiorentina indosserà nel corso della stagione sportiva 2017/18. La location sarà quella del Palagio di Parte Guelfa, che ospita anche la sede dell’Organizzazione del Calcio Storico. La scelta non è certo causale poiché i richiami all'antica tradizione fiorentina, oltre che ai quattro quartieri, saranno un tema ricorrente che verrà riproposto anche nelle nuove divise, come già accaduto anche per la campagna abbonamenti. L'appuntamento è fissato per le ore 10.30.