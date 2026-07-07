Nuove maglie, Joma: "Stiamo pensando assieme al club ad altre iniziative per dare ai tifosi prodotti storici"

Le parole di Alessandro Annibale, responsabile commerciale Joma Italia, a margine della presentazione delle divise per la prossima stagione.

FIRENZE - «Anche l'arte si indossa»: è lo slogan che Fiorentina e Joma hanno scelto per lanciare la nuova maglia edizione 2026/27. Un kit speciale, quello del centenario del club, che verrà festeggiato a fine agosto, ma un rimando c'è anche nella prima divisa, accanto allo stemma: una cifra “in movimento”, effetto contachilometri, dal 1926 al 2026. Per il resto pochi fronzoli, un viola tradizionale con sotto delle trame accennate che richiamano le cornici rinascimentali, proprio a testimoniare l'inscindibilità della catena Fiorentina-Firenze-Arte. La presentazione della maglia del centenario è avvenuta ieri nel centro della città, in un noto albergo in piazza Ognissanti. «Stiamo pensando assieme al club ad altre iniziative per dare ai tifosi prodotti storici, nel solco della tradizione e sfruttando anche i cento anni della società» ha dichiarato a margine dell'evento Alessandro Annibale, responsabile commerciale Joma Italia, che ha poi puntualizzato la durata dell'accordo tra il marchio sportivo e la Fiorentina, quattro anni con opzioni di rinnovo.

Presentata anche la seconda maglia, bianca classica. Su entrambe campeggia il main sponsor Mediacom, a sottolineare ancora una volta il legame tra la proprietà Commisso (e la sua azienda) e il club. Tesimonial del lancio cinque calciatori che hanno posato negli scorsi mesi con quella che dovrebbe essere la loro nuova tenuta: Luca Ranieri, Cher Ndour, Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e soprattutto David De Gea, scelto da Joma (azienda spagnola) come brand ambassador. Sono loro i volti della nuova Fiorentina.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport