Nuove maglie: data di presentazione e luogo ufficiale. Emergono anche le prime novità....

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da venerdì 20 maggio, sarà in vendita esclusiva, ed in quantità limitata, presso i Fiorentina Store Duomo, Sette Santi e I Gigli la nuova maglia g...

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da venerdì 20 maggio, sarà in vendita esclusiva, ed in quantità limitata, presso i Fiorentina Store Duomo, Sette Santi e I Gigli la nuova maglia gara 2016/17, maglia che verrà presentata alla stampa il giorno precedente. Il luogo scelto per la presentazione è il cinema Odeon di piazza Strozzi, in pieno centro di Firenze. A partire dal 1 luglio la divisa da gara sarà disponibile presso tutti i migliori negozi sportivi.

Difficile sapere ancora i dettagli delle nuove divise, a parte che saranno ancora tre e che verrà sostituita la terza divisa (quella di colore blu scuro) con un'altra. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, però, siamo venuti a sapere che per il prossimo anno cambierà sicuramente il colletto, che sarà assai diverso da quello visto nell'ultima stagione.