Nuova era Della Valle al via la cessione è scongiurata

Come scrive il Corriere Dello Sport Belotti replica a Veretout, poi Thereau è decisivo. Tre punti importantissimi. Così come importantissime sono state le parole di Cognigni: “C’è unità, la cessione s...

Come scrive il Corriere Dello Sport Belotti replica a Veretout, poi Thereau è decisivo. Tre punti importantissimi. Così come importantissime sono state le parole di Cognigni: “C’è unità, la cessione societaria è passato e possiamo realizzare qualcosa di importante”. Il rilancio è pronto, la nuova era dei Della Valle è iniziata.