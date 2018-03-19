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Nuova era Della Valle al via la cessione è scongiurata

Come scrive il Corriere Dello Sport Belotti replica a Veretout, poi Thereau è decisivo. Tre punti importantissimi. Così come importantissime sono state le parole di Cognigni: “C’è unità, la cessione s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 09:32
Nuova era Della Valle al via la cessione è scongiurata -
Rassegna Stampa
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Come scrive il Corriere Dello Sport Belotti replica a Veretout, poi Thereau è decisivo. Tre punti importantissimi. Così come importantissime sono state le parole di Cognigni: “C’è unità, la cessione societaria è passato  e possiamo realizzare qualcosa di importante”. Il rilancio è pronto, la nuova era dei Della Valle è iniziata.

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