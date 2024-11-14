Nunziata: "Comuzzo ha meritato la chiamata in Nazionale maggiore. È titolare e fa prestazioni importanti"

“Comuzzo ha meritato la Nazionale maggiore e dimostrandolo sul campo perché lui è dall’inizio dell’anno che gioca titolare, sta facendo delle prestazioni importanti ed è normale che in Nazionale si si...

“Comuzzo ha meritato la Nazionale maggiore e dimostrandolo sul campo perché lui è dall’inizio dell’anno che gioca titolare, sta facendo delle prestazioni importanti ed è normale che in Nazionale si sia attenti a tutte queste cose. Lui è un ragazzo che ha sempre fatto le varie Under azzurre, probabilmente il fatto che stia giocando e che stia facendo molto bene, lo ha portato a meritarsi anche la chiamata in Nazionale A”. Lo ha detto il c.t. dell’Under 21 azzurra Carmine Nunziata alla vigilia del test amichevole in programma domani ad Empoli fra Italia e Francia, parlando della convocazione in Nazionale maggiore di Pietro Comuzzo.

FERRARI: “KEAN ERA FIN DA SUBITO CONVINTO CHE LA FIORENTINA FOSSE IL POSTO GIUSTO PER RITROVARE LE SUE QUALITÀ”

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