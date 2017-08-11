Numeri viola: il 10 a Eysseric, Saponara prende l'8. Chiesa tiene il 25. Gli altri...
Questa la numerologia della Fiorentina per la stagione ventura. Il comunicato è stato pubblicato sul sito della Lega Calcio: 4 Milenkovic, 5 Badelj, 6 Sanchez, 7 Zekhnini, 8 Saponara, 9 Kalinic, 10 Ey...
Questa la numerologia della Fiorentina per la stagione ventura. Il comunicato è stato pubblicato sul sito della Lega Calcio: 4 Milenkovic, 5 Badelj, 6 Sanchez, 7 Zekhnini, 8 Saponara, 9 Kalinic, 10 Eysseric, 11 Hagi, 13 Astori, 14 Mati Fernandez, 15 Maxi Olivera, 17 Veretout, 19 Cristoforo, 20 Baez, 21 Sottil, 22 Cerofolini, 25 Chiesa, 26 Ranieri, 27 Schetino, 30 Babacar, 31 Vitor Hugo, 32 Gori, 40 Tomovic, 51 Hristov, 57 Sportiello, 73 Meli, 76 Bruno Gaspar, 93 Rebic, 97 Dragowski.
Benassi deve ancora scegliere il proprio numero.