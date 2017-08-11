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Numeri viola: il 10 a Eysseric, Saponara prende l'8. Chiesa tiene il 25. Gli altri...

Questa la numerologia della Fiorentina per la stagione ventura. Il comunicato è stato pubblicato sul sito della Lega Calcio: 4 Milenkovic, 5 Badelj, 6 Sanchez, 7 Zekhnini, 8 Saponara, 9 Kalinic, 10 Ey...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 20:23
Numeri viola: il 10 a Eysseric, Saponara prende l'8. Chiesa tiene il 25. Gli altri... -
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Eysseric
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Questa la numerologia della Fiorentina per la stagione ventura. Il comunicato è stato pubblicato sul sito della Lega Calcio: 4 Milenkovic, 5 Badelj, 6 Sanchez, 7 Zekhnini, 8 Saponara, 9 Kalinic, 10 Eysseric, 11 Hagi, 13 Astori, 14 Mati Fernandez, 15 Maxi Olivera, 17 Veretout, 19 Cristoforo, 20 Baez, 21 Sottil, 22 Cerofolini, 25 Chiesa, 26 Ranieri, 27 Schetino, 30 Babacar, 31 Vitor Hugo, 32 Gori, 40 Tomovic, 51 Hristov, 57 Sportiello, 73 Meli, 76 Bruno Gaspar, 93 Rebic, 97 Dragowski.

Benassi deve ancora scegliere il proprio numero.

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