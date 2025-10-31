31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Numeri Kean: l’attaccante della Fiorentina ha realizzato solo due gol a fronte di quasi cinque attesi

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

31 Ottobre · 15:56

ACF FiorentinaKean

Kean ha segnato soltanto due gol a fronte di quasi cinque attesi, secondo quanto riportato in una speciale classifica

Secondo quanto riporta Sofascore, nelle prime nove giornate di Serie A il calciatore della Fiorentina, Moise Kean, nonché centravanti titolare della Nazionale, è il secondo di una speciale classifica che riguarda gli xG, ovvero i gol attesi, con una percentuale del 6.7% di gol segnati a fronte di 4.83 gol attesi e due realizzati.

Il primo di questa classifica è l’attaccante del Verona Orban, con 5.12 gol attesi e solo due realizzati, mentre il ‘migliore’ è De Bruyne, con quattro gol fatti nonostante i 3.29 attesi.

