Numeri da protagonista per Mastantuono: 1 gol, 5 tiri, 58 tocchi e 6 recuperi contro il Sassuolo

L'argentino brilla nel 2-4 del Mapei Stadium: una rete, tre dribbling riusciti e un contributo importante anche in fase difensiva

Franco Mastantuono è stato tra i protagonisti della vittoria della Fiorentina sul Sassuolo. Oltre al gol realizzato nel 2-4 del Mapei Stadium, il talento argentino ha messo in mostra una prestazione completa, incidendo in fase offensiva e dando una mano anche in copertura.

I numeri raccontano una serata da protagonista: un gol, cinque tiri e due conclusioni nello specchio della porta. Sono stati 58 i tocchi effettuati, con ben tre dribbling riusciti, dato che evidenzia la capacità dell'argentino di saltare l'uomo e creare superiorità.

Mastantuono ha chiuso la gara con il 65% di precisione nei passaggi, completando 9 dei 16 tentati nella metà campo avversaria (56%). Ma il suo contributo non si è limitato alla fase offensiva: per lui anche sei contributi difensivi, due contrasti vinti su tre, tre intercetti e sei palloni recuperati.

Una prestazione a tutto campo per il giovane viola, che ha accompagnato il successo della Fiorentina con una rete e numeri significativi in entrambe le fasi di gioco.