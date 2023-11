Buone notizie in vista per il Genk. I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League potranno infatti contare nuovamente su Daniel Munoz, attaccante molto insidioso in forza alla squadra bega.

Attuale capo canonniere della squadra con 7 gol, il colombiano era stato tenuto a riposo in campionato, proprio in vista del match di coppa contro i viola di Italiano.

L’ARSENAL PUNTA KAYODE?