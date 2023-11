Fabrizio Romano: “L’Arsenal potrebbe essere la futura destinazione di Kayode anche se ha rinnovato e non ci pensa”

Fabrizio Romano ha parlato di Kayode, queste le sue parole: “Ci sono voci sull’Arsenal per l’interesse su Kayode, con l’ex allenatore del giocatore che ha addirittura fatto il nome del club del nord di Londra come una delle squadre che potrebbe essere una futura destinazione per lui. Tuttavia ha firmato un nuovo contratto con la Fiorentina appena tre settimane fa. Da quanto ho capito, è molto felice alla Fiorentina e non è vicino a nessun altro club, quindi qualsiasi legame con l’Arsenal o altri club riguarderebbe solo una regolare attività di scouting. Ci aspettiamo che questi club tengano d’occhio uno dei talenti più interessanti della Serie A. È un ottimo giocatore e sicuramente da tenere d’occhio per il futuro.