Nosotti: "Mancini bravo a restituire leggerezza al gruppo. Fagioli deve ritrovarsi ma può giocare col Belgio"

Il commento di Marco Nosotti sulle ultime in vista di Belgio-Italia in programma domenica sera a Bruxelles per il match di Nations League

Marco Nosotti, inviato di Sky Sport per la Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola dell'imminente sfida dell'Italia che giocherà domani sera contro il Belgio.

Sulla formazione:

"Oggi ha provato diverse soluzioni, i giocatori ora conoscono i principi di gioco. Questa squadra è cresciuta molto ma Fagioli, Barella e Doumbia sono in tre per due posti. Credo che se vuoi palleggiare Fagioli ci possa stare, gli altri sono più incursori. Poi dipende dal momento di forma, forse adesso gli altri due hanno una gamba più brillante. A fianco di Tonali penso che ci possa stare Fagiolino, ho un debole per questo giocatore"

Su Fagioli:

"Al di là della condizione fisica ci sono anche aspetti mentali che possono influire nel rendimento dei calciatori. La prestazione contro la Francia stupisce perchè alcuni azzurri non venivano da un grande momento di forma. Credo per lui ci sia la necessità di ritrovarsi, a volte evidenza delle fragilità ma penso che possa tornare in gioco per le caratteristiche che vuole Mancini"

Sul sostituto di Cambiaghi:

"Cambiaghi è un giocatore che strappa e ti può fare tutta la fascia, ha un aggressività molto alta che piace a Mancini. È una perdita significativa, è stato una spina nel fianco della Francia. C'è la soluzione con Dimarco e c'è la soluzione Cissè o Koleosho. Dall'altra parte Vergara e Liberali, Allegri ci ha messo nel suo nel lavoro senza palla e sta sorprendendo. Liberali è un giocatore di una grandissima qualità."

Su Mancini:

"Non credevo che facesse cosi bene da subito. Gli riconosco la capacità di dare leggerezza e di ridare risposte tecniche alle domande dei giocatori. Ha sempre qualche intuizione che a noi comuni mortali sfugge. È una squadra che gioca sempre con tre centrocampisti ed ha tre attaccanti, ha ottenuto piena disponibilità dei suoi. Siamo comunque lontani dall'essere tornati una squadra di prima fascia"