4 Gennaio 2026

Noslin espulso contro il Napoli: la Lazio affronterà la Fiorentina senza centravanti

Noslin espulso contro il Napoli: la Lazio affronterà la Fiorentina senza centravanti

4 Gennaio

4 Gennaio 2026

Noslin

In vista del turno infrasettimanale, nella partita odierna tra Lazio e Napoli è stato espulso il centravanti Noslin. La Lazio arriverà dunque alla sfida di mercoledì senza punte di ruolo: Castellanos è passato al West Ham, mentre Dia è impegnato in Coppa d’Africa. I biancocelesti dovranno quindi fare di necessità virtù contro di noi e Sarri sarà costretto ad adattare qualcuno, forse Pedro, nel ruolo di centravanti. A meno che, nelle prossime 24, massimo 48 ore, non arrivi un nuovo attaccante dal mercato. Nel finale della gara, inoltre, sono stati espulsi Marusic e Mazzocchi per una rissa.

