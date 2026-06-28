Norton-Cuffy, il Genoa fa il prezzo: 20 milioni. Repubblica: "Non solo la Fiorentina, tante squadre di A"

La Fiorentina sembra non essere l'unica interessata a Norton Cuffy

Norton-Cuffy continua ad attirare l'interesse di diversi club di Serie A. Secondo l'edizione de La Repubblica, anche la Fiorentina segue con attenzione la situazione del laterale inglese, finito nel mirino delle principali società italiane.

Il Genoa, consapevole della forte concorrenza, non ha intenzione di fare sconti. La valutazione del classe 2004 parte infatti da almeno 20 milioni di euro. Il Napoli è tra le squadre più interessate e sarebbe pronto a spingersi fino a un'offerta da 15 milioni, cifra che però non soddisfa il club rossoblù. Anche l'Inter monitora il giocatore e, dopo aver abbandonato la pista Palestra, starebbe preparando una prima proposta da circa 18 milioni di euro. Sullo sfondo resta vigile anche la Juventus, mentre la Fiorentina osserva gli sviluppi della vicenda. Con quattro club interessati, la corsa a Norton-Cuffy è destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.