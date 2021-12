Non solo Vlahovic, viola in gol con 11 marcatori diversi: 3,25 reti a gara nelle ultime 4

La Fiorentina? Una squadra che attacca bene e difende benissimo. Anche Vlahovic ora è entrato a pieno nel gioco di Italiano. In fase offensiva lo sviluppo delle azioni da parte della Fiorentina è sicuramente migliorato. La Fiorentina ha mandato in gol altri 10 calciatori, Maleh, Biraghi, Bonaventura, Saponara, Gonzalez, Milenkovic, Quarta, Duncan, Sottil e Callejon. In cinque gare i viola hanno segnato almeno 3 gol. La media? 3,25 reti nelle ultime 4 gare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

