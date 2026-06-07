Non solo Fagioli. Nazione: "Paratici blinda anche Ndour, piace particolarmente al ds viola"

Sono davvero pochi gli intoccabili al netto di offerte irrinunciabili

Di contro, intoccabili al netto di offerte irrinunciabili, sono davvero in pochi: sicuramente Fagioli e Ndour, che piace particolarmente al ds viola. Ma negli uffici Mediacom non si parlerà solo di soldi. Paratici partirà con l'obiettivo di cambiare la Fiorentina su più fronti – calciatori e non solo – perché sono tanti gli ambiti che secondo il ds dovranno essere migliorati. Lo scrive La Nazione.