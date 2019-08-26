NON È POSSIBILE CHE IN ITALIA NON VENGA USATO SEMPRE LO STRUMENTO TECNOLOGICO: LA VAR

Dura realtà, ma nel campionato italiano questi episodi accadono ancora. Eh sì, è successo sabato sera nella gara tra la Fiorentina e il Napoli. Gli arbitri hanno la Var ma stranamente non la usano all...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2019 10:36

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