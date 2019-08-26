NON È POSSIBILE CHE IN ITALIA NON VENGA USATO SEMPRE LO STRUMENTO TECNOLOGICO: LA VAR
Dura realtà, ma nel campionato italiano questi episodi accadono ancora. Eh sì, è successo sabato sera nella gara tra la Fiorentina e il Napoli. Gli arbitri hanno la Var ma stranamente non la usano all...
Dura realtà, ma nel campionato italiano questi episodi accadono ancora. Eh sì, è successo sabato sera nella gara tra la Fiorentina e il Napoli. Gli arbitri hanno la Var ma stranamente non la usano allora io mi domando: "Per quale motivo c'è la Var se non la utilizzano? Perchè Mertens, il tuffatore, non è stato ammonito per simulazione dopo aver fatto (il volo del cigno)? Perchè è stato assegnato un rigore al Napoli insesistente? Perchè i tifosi non possono vedere sullo schermo il replay della Var? Che cosa guardavano gli arbitri: le lucciole!!".