Non c'è intesa tra Zaniolo e l'Udinese. Tuttosport rivela: "La Juventus ci pensa"

La Juventus segue le tracce dell'ex Fiorentina

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere lontano dall'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra il club friulano e l'ex attaccante della Fiorentina ci sarebbero divergenze sul rinnovo del contratto.

Il giocatore sarebbe orientato a chiedere un adeguamento dell'ingaggio, mentre l'Udinese non avrebbe intenzione di modificare la propria proposta. Una distanza che starebbe alimentando le voci di mercato attorno al fantasista. Tra le società interessate ci sarebbe la Juventus. I bianconeri monitorano la situazione e avrebbero individuato Zaniolo come possibile alternativa per rinforzare la trequarti. Il primo obiettivo della dirigenza resta Brahim Diaz, ma l'ex viola rappresenterebbe il principale piano B qualora la pista che porta allo spagnolo non dovesse concretizzarsi.