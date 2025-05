Nomi prestigiosi e outsider, la lista degli allenatori liberi è lunga, Fiorentina che farai?

Quelli che aspettano. Ovvero gli allenatori al momento senza squadra ma che attendono una chiamata. Quella giusta, non tanto per, visto che la lista di tecnici al momento senza una panchina è clamorosa. Nomi plurititolati, vincenti, capaci di aprire progetti, di fare una stagione al massimo, di far fare scatti di qualità a un’intera città e a una società. Ne abbiamo ‘scelti’ dieci ma la lista è piena di nomi importanti, per tutte le esigenze e le categorie, da far invidia a ogni paese.

Massimiliano Allegri E’ il grande nome. Aurelio De Laurentiis ci ha già parlato, lo vuole per il probabile dopo Antonio Conte, anche se il futuro del salentino non è ancora deciso. Il Milan potrebbe pensare al ritorno? Rischia di arrivare tardi. Difficile (ma non impossibile) la Roma, anche se sembra avere altre idee.

Roberto Mancini Il Mancio era il grande sogno della Sampdoria, adesso aspetta il progetto giusto. Quale? Chissà che la Lazio non alzi la cornetta in caso di addio a Marco Baroni. In Italia teoricamente nessuno ha il portafogli per permetterselo, il Milan può essere una suggestione.

Thiago Motta Dopo l’avventura alla Juventus, è già pronto per ripartire? Roma sarebbe un’altra sfida (ragioniamo per ipotesi), l’Atalanta di un eventuale dopo Gian Piero Gasperini qualcosa in più…

Alberto Gilardino Il Gila ha dimostrato di essere uno da Serie A. Ci punterà qualcuno? La Lazio lo stima molto, della parte destra della classifica al momento non sono previsti scossoni. Potrebbe restare in attesa della chiamata giusta.

Maurizio Sarri Uno dei grandi nomi tra i tecnici ora al palo. La Fiorentina ci ha pensato, chissà che non possano farlo altre squadre in lotta per l’Europa, dal Milan alla Roma. Ha estimatori anche all’estero, in Premier, dove ha già allenato col Chelsea.

Domenico Tedesco L’ex ct del Belgio punta a una chiamata dall’Italia. Dove? Le caselle non abbondano e la concorrenza è folta, soprattutto nelle panchine di alto livello. C’è grande curiosità, una scommessa che è già una certezza.

Daniele De Rossi DDR tornerà alla Roma? Sarà la scommessa di Claudio Ranieri? O la Fiorentina lo prenderà in caso di rottura con Raffaele Palladino (nonostante il rinnovo)?

Francesco Farioli Il giramondo tra i giovani tecnici italiani emergenti. L’addio all’Ajax, e ora? Tottenham, Braga, Roma, solo le prime della lista ad aver bussato alla sua porta.

