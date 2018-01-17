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Nome nuovo per la mediana, arriva dalla Francia. Ha esordito in Serie A un anno fa...

Clement Grenier, che ha esordito in Serie A con la maglia della Roma lo scorso febbraio contro la Fiorentina. La squadra viola e l’Inter – secondo Yahoo Sports France – lo starebbero valutando per rin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 16:07
Nome nuovo per la mediana, arriva dalla Francia. Ha esordito in Serie A un anno fa... -
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Clement Grenier, che ha esordito in Serie A con la maglia della Roma lo scorso febbraio contro la Fiorentina. La squadra viola e l’Inter – secondo Yahoo Sports France – lo starebbero valutando per rinforzare la linea mediana. Oggi Grenier gioca per il Lione, squadra in cui è cresciuto, ma non sta trovando spazio.

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