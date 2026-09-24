Njie partirà solo domani per la Nazionale. Perché la sua Svezia U21 giocherà la prima partita mercoledì
Fino ad oggi Njie si è allenato con la Fiorentina al Viola Park
A cura di Chiara Arcioni
24 settembre 2026 19:21
Njie ha continuato fino ad oggi ad allenarsi con la Fiorentina. Il giovane centrocampista non ha ancora raggiunto il ritiro della Svezia Under 21, dal momento che la sua Nazionale scenderà in campo soltanto mercoledì.
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre alle ore 18:00, quando la Polonia Under 21 affronterà la sua Svezia Under 21. La seconda sfida è invece in programma lunedì 5 ottobre alle 18:30, con la Svezia che se la vedrà contro la Macedonia del Nord Under 21.