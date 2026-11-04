Njie, il sogno diventa realtà: prima chiamata in Nazionale maggiore dopo le belle prestazioni in Viola

Njie convocato dalla Svezia per le prossime sfide di Nations League

"Se gioco in Serie A con la Fiorentina, devono chiamarmi in Nazionale maggiore". Alieu Njie aveva espresso chiaramente il proprio obiettivo e adesso è riuscito a raggiungerlo. L'attaccante viola ha ricevuto la sua prima convocazione con la selezione maggiore della Svezia, guidata dal ct Graham Potter, in vista dei prossimi impegni contro Bosnia-Erzegovina e Polonia, in programma rispettivamente il 14 novembre a Stoccolma e il 17 novembre a Breslavia.



Una chiamata che arriva in un momento particolarmente positivo per il classe 2005, reduce da due prestazioni importanti con la Fiorentina. Njie ha infatti trovato la via del gol e servito un assist nelle ultime uscite contro Atalanta e Sassuolo, guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni offensive di Paolo Vanoli.



Anche la Nazionale svedese ha voluto celebrare questo traguardo attraverso i propri canali social, pubblicando un messaggio di congratulazioni per il debutto assoluto del giocatore tra i convocati della selezione maggiore. Per Njie si apre così un nuovo capitolo della sua carriera, con la possibilità di vestire per la prima volta la maglia della Svezia.