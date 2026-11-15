Njie 90 minuti in panchina con la Svezia. Dragusin inamovibile per la Romania che batte la Polonia

Bella prova per Dragusin e compagni

Sono andate in scena ieri sera le partite della nazionali Njie e Radu Dragusin. Il primo non ha esordito con la Svezia di Graham Potter che lo ha lasciato 90 minuti in panchina.

Il secondo invece è un titolare inamovibile per la sua Romania. Dragusin infatti ha giocato 90 minuti da capitano nella vittoria per 2-1 contro la Polonia, fornendo una prestazione solida