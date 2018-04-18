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Niente ‘pienone’ al Franchi: attesi circa 30.000 spettatori. Da Roma invece...

Sarà un turno infrasettimanale senza il "pienone". Per Fiorentina-Lazio, infatti, sono previsti al «Franchi» circa 30mila spettatori, grazie anche alla promozione proposta dalla società per le gare in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 12:22
Niente ‘pienone’ al Franchi: attesi circa 30.000 spettatori. Da Roma invece... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Rassegna Stampa
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Sarà un turno infrasettimanale senza il "pienone". Per Fiorentina-Lazio, infatti, sono previsti al «Franchi» circa 30mila spettatori, grazie anche alla promozione proposta dalla società per le gare interne contro Spal, Lazio e Napoli. Da Roma arriveranno circa 1.000 tifosi della Lazio. Lo riporta La Nazione.

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