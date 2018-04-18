Niente ‘pienone’ al Franchi: attesi circa 30.000 spettatori. Da Roma invece...
Sarà un turno infrasettimanale senza il "pienone". Per Fiorentina-Lazio, infatti, sono previsti al «Franchi» circa 30mila spettatori, grazie anche alla promozione proposta dalla società per le gare in...
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 12:22
Sarà un turno infrasettimanale senza il "pienone". Per Fiorentina-Lazio, infatti, sono previsti al «Franchi» circa 30mila spettatori, grazie anche alla promozione proposta dalla società per le gare interne contro Spal, Lazio e Napoli. Da Roma arriveranno circa 1.000 tifosi della Lazio. Lo riporta La Nazione.