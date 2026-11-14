Niente minuti con l’Argentina per Mastantuono: non è entrato nella sfida contro l’Uruguay

Mastantuono non ha giocato contro l’Uruguay

Franco Mastantuono non ha raccolto minuti nella sfida tra l’Argentina e l’Uruguay. L’albiceleste infatti ha perso per 1-2 nella prima sfida senza Messi ma Scaloni non ha concesso minuti a Mastantuono.

C’è però l’opportunità di rifarsi per Franco visto che tra pochi giorni l’Argentina giocherà contro la Costa Rica e vedremo se lì potrebbe avere la sua chance