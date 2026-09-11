Niente Brozovic per la Fiorentina: il croato dopo l’Arabia dovrebbe andare in Qatar. Lo aspetta l’Al-Saad

Brozovic ha trovato la sua nuova destinazione

L’Al Sadd accelera per Marcelo Brozovic. Il club qatariota ha avviato una trattativa serrata con il centrocampista croato, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza con l’Al Nassr. Secondo quanto riferito da Winwin, le parti stanno discutendo gli aspetti economici dell’operazione e il possibile ruolo che Brozovic avrebbe all’interno della squadra. Il giocatore sarebbe ormai vicino a raggiungere un accordo con The Boss, dopo essere stato offerto a vari club italiani, tra cui Fiorentina, Juventus e Roma.

Brozovic ha lasciato l’Al Nassr al termine della stagione 2025-2026, quando è scaduto il suo contratto, rimanendo senza squadra anche dopo la chiusura della finestra estiva di mercato. Il centrocampista compirà 34 anni a novembre e aveva raggiunto il club saudita nell’estate 2023, arrivando dall’Inter per una cifra vicina ai 15,7 milioni di euro. Con la maglia dell’Al Nassr ha collezionato 124 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto 8 gol e 23 assist, conquistando anche il titolo di campione dell’Arabia Saudita nella scorsa stagione.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile interesse dell’Al Ahli, ma secondo le informazioni raccolte dalla suddetta testata Brozovic non avrebbe ricevuto offerte né avviato contatti con il club saudita. Ora il futuro del croato potrebbe essere in Qatar: l’Al Sadd, dopo aver conquistato 9 punti nelle prime tre giornate della Qatar Stars League 2026-2027, vuole aggiungere esperienza e qualità al proprio centrocampo e vede in Epic Brozo un profilo ideale per alzare ulteriormente il livello della squadra. Lo riporta TMW