Nicoletti: "Vanoli ha un 5% di possibilità di restare. La Fiorentina ha poco appeal, molti hanno detto no"

L’intermediario di mercato ha parlato del futuro della panchina viola e delle strategie della società

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Costantino Nicoletti ha affrontato diversi temi legati alla Fiorentina, partendo dalla situazione dell’allenatore.

“Se davvero vuoi confermare Vanoli, allora perché aspettare?”, ha detto Nicoletti. “Lo potevi comunicare già prima della partita con la Juventus o comunque subito dopo la salvezza. Per me le possibilità che resti sono molto basse”. Secondo Nicoletti, la società starebbe valutando profili differenti: “Do un 5% alla permanenza di Vanoli e una possibilità più alta a un tecnico giovane. Però con l’arrivo di Paratici mi chiedo: perché non pensare direttamente a un allenatore di alto livello? Credo sia quello che stia cercando di fare”.

Ha poi evidenziato una difficoltà importante: “Oggi la Fiorentina non ha grande appeal e non attira come altre piazze. So che diversi allenatori importanti hanno detto no proprio per l’assenza delle coppe europee”. Infine, Nicoletti ha concluso guardando avanti: “Ho la sensazione che possa nascere una Fiorentina 2.0 interessante, indipendentemente da chi guiderà il club. Penso che dopo la conferenza di fine stagione si capirà definitivamente chi sarà il prossimo allenatore”.