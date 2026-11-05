Nicoletti: "Paratici sta ricostruendo una società che per 7 anni è stata gestita a livello amatoriale"

Costantino Nicoletti predica calma e dà fiducia a Paratici

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto a Lady Radio:

"Annata di transizione? Paratici ha detto chiaramente gli obiettivi in estate: sta ricostruendo una società di calcio. I 7 anni precedenti hanno raccontato che la società era gestita a livello familiare, dilettantistico, amatoriale, in cui Iachini fu scelto per alzata di mano".

"Il percorso intrapreso è complicato, perché si è scelto quello della squadra giovane, che può sbagliare anche tre partite di fila… ma ci si augura che una di queste giovani promesse possa esplodere. La speranza è anche giocare qualche bella partita e togliersi delle soddisfazioni. Paratici ha capito che il calcio è cambiato ed ha un progetto internazionale”.

"Vanoli lo scorso anno ha fatto il suo dovere… ma cos’era si sapeva. Ora va sostenuto, nessuno chiede la sua testa, ma alcune scelte lasciano perplessi. È un allenatore che è timoroso, ha paura… invece dovrebbe fare un upgrade, una crescita: la Fiorentina deve giocare, essere propositiva, far divertire i tifosi"

"È rientrato con un po’ di tensione, dopo esser stato richiamato in seguito alla fine del rapporto con la Fiorentina. Ora nella testa della società viola non c’è in programma di esonerare Vanoli”.



