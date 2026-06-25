Nicoletti: "Paratici non è un supereroe, ma arriveranno almeno 10 innesti. Zirkzee il nome ideale"

Le parole di Nicoletti a Lady Radio

A Lady Radio è intervenuto l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha analizzato le strategie della Fiorentina tra mercato, scouting e nuove linee guida della dirigenza.

Sul lavoro di Fabio Paratici, Nicoletti ha sottolineato il cambio di passo in corso: “La Fiorentina dovrà puntare su seconde linee, ma di alto livello, provenienti da club importanti. Paratici è un grande dirigente, anche se non un supereroe. Sta integrando l’organico con profili di spessore, tra Premier e Liga, e anche con elementi legati al territorio. L’obiettivo è alzare il livello della Fiorentina e del calcio italiano”.

L’intermediario ha poi indicato anche un possibile profilo ideale per l’attacco viola: “Vedrei bene uno come Zirkzee del Manchester United, un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi e potrebbe fare bene in Serie A”.



Spazio anche al tema scouting, su cui Nicoletti è stato molto diretto: “Ben venga il Kvaratskhelia pescato da campionati meno noti. In sette anni, però, alla Fiorentina non è arrivato quasi nulla da questo punto di vista. Servono 10-12 innesti e soprattutto sugli esterni c’è tanto lavoro da fare”.

Infine, un passaggio su Lucas Beltran: “Ha un ingaggio importante, quindi per la sua uscita servirà aspettare la fine del mercato per trovare la soluzione giusta e risparmiare sulle mensilità residue”.