Nicoletti: “Lavorerei su Kean, non è facile sostituirlo. Ora servono esterni che vadano in doppia cifra”

Le mosse di mercato commentate da Nicoletti

L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando del possibile futuro di Moise Kean e delle prossime mosse della Fiorentina. Sul centravanti viola, Nicoletti è chiaro: “Con Kean servono tutte le cautele del caso, perché non è facile trovare attaccanti che segnano. A me interessa sempre di più chi arriva rispetto a chi va via. Vedo già un atteggiamento e una mentalità diversi nei giocatori che erano già alla Fiorentina e io non mi priverei assolutamente di Kean”. L'intermediario aggiunge: “Se poi Paratici ci sorprende... ma io lavorerei sul ragazzo, cercando di ritrovare il Kean della sua prima versione vista a Firenze”. Nicoletti ha poi parlato del lavoro in uscita: “Sono già riusciti a far partire più di una decina di giocatori, tra giovani e meno giovani. Il percorso di alleggerimento continuerà e il grosso delle cessioni arriverà verso la fine del mercato, anche per una questione legata agli stipendi da ridurre”. Infine, il focus sulle prossime entrate: “Servono esterni d'attacco che vedano la porta e siano in grado di andare in doppia cifra, almeno. La rosa sarà composta da 20-21 giocatori, considerando anche la Coppa Italia, e verrà integrata da qualche giovane”.