Nicoletti: "La Nazionale sembra la Fiorentina d'inizio stagione: il campo riflette ciò che avviene fuori"

Nicoletti ha parlato a Lady Radio del momento della Nazionale, tracciando un parallelo con la situazione della Fiorentina

Nicoletti è intervenuto a Lady Radio per analizzare il momento attraversato dalla Nazionale italiana dopo la sconfitta per 2-0 incassata ieri sera all'Olimpico.

"Vedo diverse analogie tra il difficile percorso della Nazionale e quello attraversato dalla Fiorentina fino a poche settimane fa. Vorrei ricordare alcune delle cose dette da Paratici quando è arrivato, perché in parte mi avevano anche preoccupato: aveva toccato temi che per il mondo del calcio sono assolutamente condivisibili. Sono concetti che io stesso porto avanti da quattro o cinque anni e sappiamo bene che ciò che vediamo in campo è spesso la conseguenza diretta di quello che succede fuori.

Mi sembra ormai che i problemi della Nazionale siano diventati strutturali. Basta ricordare che non partecipiamo a un Mondiale dal 2014. Abbiamo conquistato un Europeo e chi vince ha sempre dei meriti, ma come exploit può essere accostato alle tre finali perse dalla Fiorentina di Italiano. È per questo che vedo un parallelismo tra le due situazioni.

Serve un accordo che porti a ridurre il numero delle squadre nei campionati e sarebbe utile anche una norma che obblighi ogni club a schierare un numero prestabilito di calciatori italiani. Già interventi di questo tipo potrebbero aiutare a invertire la tendenza. Il problema è che continuiamo a ripetere gli stessi discorsi da anni e, purtroppo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti".