Nicoletti: "Alla Fiorentina arriva l'ennesimo stagista. Ma ispiriamoci a format che funzionano!"

Nicoletti critica la gestione e chiede una svolta sul mercato dopo il cambio in panchina

Intervenuto a Lady Radio, Costantino Nicoletti ha commentato il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle prospettive dopo l’arrivo di Fabio Grosso.

“Abbiamo preso Grosso, va bene, ma ora mi aspetto tre giocatori importanti. Sono sette anni che ci illudono”, ha dichiarato Nicoletti. L’intermediario ha poi allargato il discorso alla gestione societaria: “Bisogna ispirarsi ai modelli che funzionano. Il Napoli è partito dopo di noi ma ha vinto scudetti e coppe, cambiando più allenatori e strutturando un progetto vincente”. Non sono mancate critiche alla linea del club: “Da noi invece sembra arrivare l’ennesimo stagista. Grosso è fortunato perché trova finalmente uno staff adeguato, ma negli ultimi anni si è preferito puntare su yes man invece che su teste pensanti”.

Infine, un confronto con altre realtà emergenti: “Il Como ha investito quanto la Fiorentina, ma oggi vale il doppio e incassa molto di più. Serve una sterzata vera per tornare competitivi”.